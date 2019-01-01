زيدان يثير الشائعات بتواجده في تورينو

أندية عدة تخطب ود زيزو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح الفرنسي زين الدين زيدان باب التكهنات حول مستقبله بعدما أفادت تقارير إيطالية بتواجد المدرب الفرنسي في تورينو بالأيام الماضية.

وارتبط اسم زيدان بقيادة يوفنتوس الموسم المقبل خلفاً لمدربه الحالي ماسيمليانو أليجري بعد توتر العلاقة بين الأخير وإدارة النادي.

وذكرت "لا ستامبا" أن زيدان شوهد في الأيام الماضية في تورينو، وأشارت لاحتمالية وجود اتصالات مع أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس.

بلاتيني ينتقد التحكيم في مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد

الأحد الكروي 😍

ليفربول من أجل ملاحقة مانشستر سيتي 🔴

قمة الجولة بين أرسنال ومانشستر يونايتد 🔥

ومباريات قوية للفرق العربية في كأس الكونفدرالية 🗓️

إليكم أهم مباريات اليوم 👇 pic.twitter.com/LNK2ueMPAS — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 10, 2019

لاعب باريس سان جيرمان: استسهلنا مباراة مانشستر يونايتد

وأفادت الصحيفة أن يوفنتوس ليس النادي الوحيد المهتم بزيزو، إذ هناك فرضية عودته لريال مدريد ولكن التقارير تشير لتفضيل الملكي جوزيه مورينيو.

كما كشف التقرير أن مارينا جرانوفيسكايا، المسؤولة في تشيلسي، اتصلت بزيدان لمحاولة إقناعه بقيادة الفريق خلفاً لماوريتسيو ساري العام المقبل.

ولم يتقلد زيدان أي منصب منذ رحيله عن ريال مدريد بحلول نهاية الموسم الماضي بعد قيادته للتتويج بدوري الأبطال في ثلاث أعوام متتالية.