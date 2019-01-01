زيدان يثير الحيرة بشأن بيل

المدرب الفرنسي لا يعلم شيئاً..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد توضيح الموقف الحالي للويلزي جاريث بيل، المتوقع رحيله عن النادي في أي وقت خلال هذا الصيف.

وقال زيدان بسؤاله عن بيل عقب الخسارة الودية الساحقة أمام أتلتيكو مدريد 7-3:"نحن لا نعلم، لا نعلم".

وأضاف:"في الوقت الحالي هو هنا وقد لعب. سنرى ما الذي سيحدث، ولكن في الوقت الحالي الأمر يبقى كما هو، جاريث معنا".

وكان زيدان قد أعلن اقتراب اللاعب من الرحيل، مبدياً اعتقاده أن ذلك هو الأفضل للجميع، إذ تمنى حدوثه في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن وكيل اللاعب أكد أنه لن ينتقل من ريال مدريد على سبيل الإعارة، لترتكز المعضلة على من سيدفع ثمن اللاعب للميرينجي.