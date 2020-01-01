زيدان يتحدث عن معانقة ناتشو وينعي كوبي براينت عقب الفوز على بلد الوليد

زيدان سعيد بالفوز ويقلل من تصدر الدوري الإسباني..

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن سعادته الكبيرة بهدف لاعبه ناتشو فيرنانديز أمام بلد الوليد، في المباراة التي جمعتهما الليلة.

وسجل ناتشو، هدف ريال مدريد الوحيد أمام بلد الوليد، والذي منح الفريق الملكي الفوز بنتيجة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر الدوري الإسباني.

وقال زيدان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد كانت مباراة معقدة، أمام خصم خسر على ملعبه في مباراة واحدة فقط هذا الموسم، لقد لعبوا بشكل جيد للغاية، وكان من المهم الانتصار عليهم"

وأضاف المدرب الفرنسي: "اعتلاء الصدارة لا يغير أي شيء، علينا مواصلة ما نقوم به على نحو جيد، المشوار طويل وصعب".

وتابع: "في الشوط الأول كان بلد الوليد قويًا على المستوى الجسدي، في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وكنا أسرع"

وبسؤاله عن معانقة ناتشو فيرنانديز، صاحب هدف الفوز، أجاب: "أنا سعيد من أجله. لقد أخبرته بأن يتقدم لإنهاء المباراة وقد سجل".

وأردف: "إنه مدافع، وعادة لا يسجل الكثير من الأهداف، وهذا أمر يسعده، لقد عانينا في الشوط الأول لغياب الأهداف".

وتابع: "غياب كريم بنزيما عن التسجيل؟ إذا لم يسجل فلا مشكلة، سيسجل في المباراة المقبلة".

وواصل: "إن ما نقوم به في الدفاع جيد للغاية، نحن ندافع جميعًا،، عندما نفقد الكرة على الفور نبدأ في الضغط على الخصم، إذا لم نستقبل هدفًا، فيكون لدينا العديد من الخيارات لتسجيل هدف وهذا ما حدث لنا اليوم"

وأتم زيدان حديثه عن وفاة كوبي براينت، أسطورة كرة السلة: "ينتابي شعور بالغ السوء، إنها أخبار محزنة وتؤثر على الجميع، نشعر بأسف عميق للغاية".

وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 46 نقطة، في صدارة الدوري الإسباني، ليفض شراكته مع برشلونة صاحب المركز الثاني (43 نقطة).