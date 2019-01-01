زيدان يبعث برسالة للجزائر ولشقيقه المتوفي

زين الدين زيدان الفرنسي صاحب الأصول الجزائري والمدير الفني لريال مدريد يبعث بالتهنئة لمحاربي الصحراء بعد الفوز بأمم إفريقيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تقدم النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بالتهنئة لمنتخب الجزائر عقب فوزهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

جاء هذا في صورة نشرها زيدان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، وتضمنت رسالة لشقيقه المتوفي مؤخرًا.

"عائشة رغم الممات.. مبولحي المحارب الذي يُخلد اسم والدته على قفازه🧤by @GoalAR https://t.co/RqHjGuFQIh — Moments MENA (@momentsmena) July 20, 2019

وكتب زيدان: "أخي الكبير فريد لابد أنه فخورًا بما قمتم به، مبروك للمنتخب الجزائري، هذا الفوز هو للجميع، فلتحيا الجزائر، سأقوم بتكريم أخي كل يوم في حياتي".

وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز مساء الأمس بهدف نظيف على نظيره السنغالي في نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر خلال الشهر الماضي.

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وفقد زيدان شقيقه فريد قبل أيام، حيث غادر المعسكر الإعدادي الخاص بريال مدريد الذي أقيم في تورينو بكندا، حيث سافر لتوديه وحضور مراسم الدفن والعزاء.

جدير بالذكر أن فوز المنتخب الجزائري بالبطولة هو الثاني في تاريخهم عقب التتويج الأول الذي جاء على أرضهم ووسط جماهيرهم في عام ١٩٩٠.