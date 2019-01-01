زيدان يؤكد بقاء فاران في ريال مدريد الموسم المقبل

مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان يتمسك ببقاء مواطنه بقلعة سانتياجو بيرنابيو

فيسبوك تويتر محمد عماد

أكد زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على بقاء المدافع رافاييل فاران في قلعة سانتياجو بيرنابيو في الموسم المقبل.

وكانت تقارير عديدة قد ربطت اسم اللاعب الدولي الفرنسي بالخروج من النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة والانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي أو العودة لموطنه من بوابة فريق باريس سان جيرمان، إلا أن زيدان الذي عاد مؤخرًا لتولي تدريب الفريق في ولايته الثانية أكد تمسكه بمواطنه.

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وقال زيدان في تصريحاته التي نُقلت عبر صحيفة "ديلي ميل": "النقطة الإيجابية من هذا الموسم هي بقاء فاران معنا للموسم المقبل".

ويتبقى على عقد فاران مع الميرنجي ثلاث سنوات.

يذكر أن فاران يخوض موسمه الثامن في نادي العاصمة الإسبانية، وتوج معه بدوري أبطال أوروبا أربع مرات.