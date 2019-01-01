زيدان: مودريتش يستحق الكرة الذهبية ولست قلقًا بشأن وضع الفريق

زيدان يتحدث عن خسارة فالنسيا ووضع ريال مدريد للموسم الحالي وعن كيلور نافاس ومودريتش وفينيسيوس جونيور قبل مواجهة إيبار

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال زين الدين زيدان إنه ليس قلقًا بشأن الخسارة الأخيرة أمام فالنسيا وإن الفريق سيواصل العمل خلال المباريات المقبلة.

وتحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام إيبار غدًا السبت.

وخلال المؤتمر رفض زيدان إعطاء هزيمة فالنسيا أكبر من حجمها، كما شدد على ضرورة النظر للأمام لا للخلف.

وقال زيدان: "هناك العديد من الأشياء التي يجب أن تتغير، علينا أن نقبل أننا واجهنا هذا العام صعوبات في تسجيل الاهداف وسنغير الأشياء"

وأضاف: "الصحافة تبالغ في كثير من الأحيان، لقد رأيت أشياء تكتب عنا بأننا لعبنا بشكل سيء للغاية أمام فالنسيا وهذا غير صحيح"

وتابع: "لست قلقًا ولا أشعر بالقلق بخصوص وضعية الفريق، لا زال لدينا 8 مباريات متبقية في الدوري هذا الموسم وسنلعب من أجل الفوز بهم جميعًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وحول هزيمة فالنسيا قال أيضًا: "الهزيمة تعني دائماً شيئًا ما، بمعنى أن المنافس كان أفضل ، لكننا فعلنا أشياء جيدة ، وأنا مقتنع بأننا سنواجه غدًا مباراة جيدة"

وأضاف: "لا أفكر سوى في رؤية اللاعبين يلعبون بشكل جيد، أتمنى استعادة مارسيلو الذي أعرفه وباقي اللاعبين كذلك"

وحول كيلور نافاس قال: "كيلور لديه عقد معنا وهو سعيد بتواجده في ريال مدريد، أنا أحبه على المستوى الشخصي قبل تقديره كلاعب مميز"

وتابع: "لقد أحببت أشياء مما حدث في المباراة ضد فالنسيا، وضعت يدي على الكثير من نقاط الضعف واكتشفت أشياء جديدة"

وأضاف: "تسجيل الأهداف؟ في هذا العام سجلنا 53 هدفًا فقط، ذلك يشير إلى أننا نعاني من الكثير من الصعوبات من أجل تسجيل الأهداف، ولكن كل ذلك سيتغير حتمًا"

وتابع: "فينشيوس؟ إنه يعمل جيدًا من أجل التعافي من الإصابة ولكي يصبح جاهزًا للمشاركة مرة أخرى، هو لاعب مهم لنا"

وقال حول الوضع الحالي: "بصفتي لاعب سابق أرى أن أفضل ما يقوم به اللاعبون في الوقت الحالي هو العمل ومواصلته"

وحول مباراة إيبار قال: "أتوقع أن تكون مواجهة أخرى صعبة، إيبار خصم قوي وعنيد وفاز ذهابًا بثلاثية على ريال مدريد، يجب أن نعطيه كامل الاحترام"

وواصل إثارة الجدل حول الموسم المقبل حيث قال: "في العام المقبل سنقوم بالعديد من الأشياء، ولكن لن نتحدث عنها الآن"

وأضاف: "مسألة حارس مرمى ريال مدريد الأساسي ستكون واضحة بداية من الموسم المقبل، لن نتحدث عنها الآن أيضًا لأنه ليس الوقت المناسب لذلك"

وحول سيميوني قال: "لا أحد يمكنه أن يسلب تاريخ ريال مدريد العريق، الكل شاهد كيف ينافس وكيف يحقق البطولات"

وتطرق زيدان في حديثه حول كرة القدم النسائية حيث قال: "إنها تتطور في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي وهذا شيء إيجابي"

وأضاف: فريق نسائي لريال مدريد؟ قريبًا سيكون هناك قرارًا بهذا الشأن، إنه موضع دراسة الآن ويتم العمل عليه بالفعل"

واختتم زيدان مؤتمره بالحديث عن إيدين هازارد حيث قال: "هازارد لاعب كبير وذو شعبية كبيرة، ولكن في نهاية الموسم يمكننا الحديث عن هازارد وعن الآخرين"

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يذكر أن زين الدين زيدان قد قاد ريال مدريد في 3 مباريات كمدرب في ولايته الجديدة، فاز أمام سيلتا فيجو وهويسكا وخسر أمام فالنسيا الأسبوع الماضي.