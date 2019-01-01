زيدان: من الأفضل أن ينتهي هذا الموسم بسرعة!

الفرنسي يبقى غامضاً حيال مصير جاريث بيل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد امتعاضه عقب خسارة الفريق أمام ريال سوسييداد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين لليجا.

وقال زيدان عقب المباراة:"أعجبتني بداية المباراة، لقد سجلنا (في أول 6 دقائق)، ولكنهم سجلوا ثم ألغي الهدف بتقنية الفيديو، بعده كان لدينا 4 أو 5 دقائق قبل أن تتحول المباراة إلى أخرى".

وأضاف:"هنا سجلوا هدفاً، وهذا سيئ لأننا قدمنا مباراة جيدة حتى ونحن نلعب بـ10 لاعبين، من الأفضل إنهاء هذا الموسم بأسرع وقت ممكن".

وبسؤاله عن غياب جاريث بيل من جديد قال:"لا أعلم، سنرى ذلك الأسبوع المقبل، إنه بخير بدنياً. ما فعلته هذا الأسبوع واضح للغاية، وسنرى ما الذي سأفعله الأسبوع المقبل وما سيحدث العام المقبل".

يذكر أن وكيل بيل كان قد هاجم زيدان مؤخراً وتعامل ريال مدريد ككل مع موكله هذا الموسم، متهماً إياهم بمحاولة دفعه إلى خارج النادي.