زيدان منزعج من أنباء مورينيو ويؤكد: أريد البقاء في ريال مدريد للأبد

تصريحات نارية من زيزو..

لم يخفِ زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد امتعاضه من الشائعات التي تحدثت عن إمكانية إقالته وتعيين جوزيه مورينيو خلفًا له، مشيرًا في الوقت نفسه أنه يريد البقاء في ريال مدريد للأبد.

وانتشرت شائعات بعد الخسارة التي تلقاها ريال مدريد من مضيفه مايوركا بهدف نظيف في الليجا، بأن فلورنتينو بيريز سيمنح زيدان فرصة أخيرة أمام جلطة سراي في دوري الأبطال، وفي حال أن حقق نتيجة سلبية فستتم إقالته، على أن يعود السبيشال وان إلى قيادة الفريق الملكي من جديد.

مورينيو والمرشح الجديد ينتظران نهاية زيدان هذا الأسبوع

زيدان تحدث في المؤتمر الصحفي لمباراة جلطة سراي عن مورينيو والشائعات بقوله "ما حدث في الماضي حدث، كرة القدم تنسى ما فعلته، هذه هي الحياة."

وتابع "لن أقول لك أنني غير منزعج مما يُقال، لا، إنني منزعج بالفعل ولكن ما استطيع فعله هو قيامي بعملي على أكمل وجه والتفكير بإيجابية كما أفعل دومًا."

وعن أنباء الإقالة قال "لا أعلم، لا يمكنك أن تسألني. بالنسبة لي، أوّد البقاء هنا للأبد، نحن نعلم الموقف ولكن عليك سؤال شخص آخر."

"الضغط دومًا هنا، نحن نتفهم ونعرف الموقف جيدًا. لا شيء سيتغير عند القول بأن المدرب يجب أن يتم تغيره. كرة القدم تنسى ما صنعته من قبل. لن أقول بأن ما يُقال لا يزعجني ولكن لا يمكني أن أترك من لا يفكرون."

وتوجه زيزو للحديث عن اللاعبين "اللاعبون دائمًا يريدون الفوز، يعرفون أيضًا ما يحدث في كل مباراة، لديهم الرغبة في تغيير الوضع الراهن، هم أول من لديهم العزم لفعل ذلك."

وأتم "أنا لست متفاجئ بأي شيء يحدث، لديّ خبرة 25 عامًا في هذا المجال، يجب علينا أن نتخطى الوضع الراهن وأن نُدرك أنك دائمًا لا تتصر، وفي ذلك الوقت عليك أن تظهر شخصيتك."