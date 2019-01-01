زيدان مصر على ضم نجم ليفربول لريال مدريد في الصيف

تقارير صحفية إسبانية تؤكد على إصرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على ضم النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول.

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كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي العائد لأداء مهامه مؤخرًا لا يزال مصرًا على ضم النجم السنغالي ساديو ماني من صفوف ليفربول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن زيدان قد جعل من ساديو ماني هدفه الأساسي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن الصفقة في حالة إتمامها ستكلف نادي ريال مدريد الكثير، عقب أن تخلى ليفربول عن نجمه الأول كوتينيو قبل حوالي عام مقابل 150 مليون يورو.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن فريق ريال مدريد قد توصل لاتفاق في الصيف الماضي من أجل ضم ماني إلا أن رحيل زيدان قد أنهى كل شيء.

ويعد ماني من أهم نجوم فريق ليفربول في الموسم الجاري، حيث وصل لهدفه رقم 17 في الدوري الإنجليزي قبل التوقف الدولي مباشرة وعادل محمد صلاح.

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جدير بالذكر أن محمد صلاح نفسه كان ضمن أهداف ريال مدريد في الصيف الماضي بحسب ما ذكرت تقارير عديدة، لكن رحيل زيدان أيضًا أنهى الأحاديث عن إمكانية ضمه.