زيدان: مشاركة بنزيما في مواجهة دوري الأبطال مهددة والإصابات أمر معقد

ماذا قال زيدان عقب مواجهة ريال مدريد وبلد الوليد؟

قال المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان إنه لا يعلم إلى متى ستستمر دوامة الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرًا، مؤكدًا أنه ليس متيقنًا من مشاركة بنزيما أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد استغل تعثر أتلتيكو أمام ليفانتي ليشعل صراع الليجا بعد الفوز على مضيفه بلد الوليد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت بملعب نويفو خوسيه زوريلا ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ودخل ريال مدريد المباراة وهو منقوص من عدد كبير من لاعبيه في مقدمتهم الثلاثي الكبير كريم بنزيما وإيدين هازارد وسيرخيو راموس مع أسماء أخرى بسبب الإصابة، ما جعل دكة البدلاء تحتوي فقط على إيسكو ولاعبين من أكاديمية الكاستيا.

وعقب المباراة، قال زيدان إنه سعيد بالطبع وتزداد سعادته حين يرى كيف يستمر الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية والانتصارات المتتالية على الرغم من زيادة عدد الإصابات.

وأضاف: "لا أعرف إلى متى يمكن لريال مدريد الاستمرار هكذا، لكنني رغم ذلك سعيد بجهد اللاعبين وأداء فريق أصبح لاعبوه مرة أخرى كتلة واحدة رغم ما مروا به".

وتابع: "إنه انتصار مهم، إنه الفوز الرابع على التوالي وعلينا أن نواصل عملنا من أجل حصد المزيد من الانتصارات والنقاط والمنافسة على الألقاب التي ننافس عليها هذا الموسم"

وأردف: "بنزيما؟ لن نخاطر به، إذا كان جاهزًا سيشارك بكل تأكيد أمام أتالانتا، ولكن إن لم يكن كذلك سيكون من الصعب أن نخاطر به وهو يعاني من أي شيء".

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الفوز جعل ما في جعبة ريال مدريد من نقاط يصبح 52 نقطة بالمركز الثاني، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 21 في المركز قبل الأخير.