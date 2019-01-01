زيدان مذهول من مستوى دياز ويفكر في الإبقاء عليه

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد مذهول من مستوى اللاعب الشاب براهيم دياز القادم من مانشستر سيتي الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يشعر بالذهول من مستوى اللاعب الشاب براهيم دياز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن زيدان سعيد للغاية بما يقدمه اللاعب من مستويات رفقة الفريق في التدريبات.

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وذكرت الصحيفة أن زيدان يفكر بشكل جدي في منح اللاعب المزيد من الوقت رفقة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة من أجل الاستفادة من إمكانيات.

وكانت "ماركا" بنفسها قد أكدت قبل حوالي شهر من الآن أن ريال مدريد يفكر في ترك اللاعب يرحل لفترة إعارة خلال الصيف المقبل ليحصل على الخبرات اللازمة ليستفيد منه الفريق الأول.

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وذكرت الصحيفة أن زيدان سيمنح اللاعب فرصة كتلك التي منحها لماركو أسينسيو خلال ولايته الأولى للنادي الملكي والتي أصبح من بعدها لاعبًا أساسيًا مع الفريق الأول.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد نجح في ضم دياز قادمًا من مانشستر سيتي في الشتاء الماضي مقابل حوالي 15 مليون يورو.