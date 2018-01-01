زيدان يدرس العودة للتدريب من بوابة مانشستر يونايتد

المدرب الفرنسي يستعد للتدريب مرة أخرى بعد رحيله عن ريال مدريد الموسم الماضي

يدرس زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد، إمكانية العمل كمدير فني لمانشستر يونايتد في المستقبل القريب.

يونايتد أعلن الثلاثاء الماضي، عن إقالة مدربه جوزيه مورينيو، بسبب النتائج السيئة محلياً وأوروبياً.

ريدناب يرشح بوتشيتينو لخلافة مورينيو في مانشستر يونايتد

قرار الإقالة تبعه تعيين أولي سولشاير لاعب الفريق السابق كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت اهتمام زيدان بوظيفة تدريب مانشستر والانتقال للدوري الإنجليزي.

أكثر اللاعبين تسجيلًا وصناعة للأهداف هذا الموسم بالدوري الإنجليزي ⚡️



🇧🇪 هازارد (17)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ستيرلينج (15)

🇪🇬 صلاح (14)

🇬🇦 أوباميانج (13)

🇩🇪 ساني (13)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ويلسون (13)

🇦🇷 أجويرو (12)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 هاري كين (12)

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ريان فراسر (11) pic.twitter.com/CIclqLIquW — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 20, 2018

صاحب الـ46 عاماً يمضي الفترة الحالية بدون عمل، بعد تجربة ناجحة مع ريال مدريد فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية بالإضافة للقب دوري إسباني..

خاص | مهاجم العين: ريال مدريد ليس في أفضل أحواله وراموس كثير البطاقات الحمراء

الفرنسي لا يرى الوقت الحالي مناسباً، نظراً للحالة التي يمر بها الشياطين الحمر، ويفضل الانتظار حتى نهاية الموسم.

ولا يعتبر زيدان المرشح الأول للمنصب، حيث تضع إدارة النادي الإنجليزي بعض الخيارات الأخرى، أهمها ديدييه ديشان، ماسيميليانو أليجري وماوريسيو بوتشيتينو.