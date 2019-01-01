زيدان: ليس سهلًا أن تلعب من أجل لا شيء

زيدان يتحدث عن وضعية ريال مدريد ويشيد بكريم بنزيما بعد الفوز على إيبار

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إن الوضع في ريال مدريد حاليًا صعب نظرًا لأن الفريق مطالب بالفوز وتقديم الأداء الجيد وهو لا ينافس على أي لقب.

وكان ريال مدريد قد فاز على إيبار بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو مساء اليوم السبت ليستعيد توازنه بعد هزيمة فالنسيا الأخيرة.

وعقب المباراة، صرح زيدان بأنه سعيد من أجل استعادة الانتصارات مرة أخرى بعد هزيمة فالنسيا الأسبوع الماضي.

وقال زيدان: "أن تكون مطالبًا بالفوز دون أن تكون طرفًا في المنافسة على الألقاب أمر صعب، ولكننا سنقدم كل ما نملك خلال ما تبقى من الموسم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لقد قمنا بعمل جيد اليوم واستحقينا الفوز، سنسعى لأن يتحسن الأداء تدريجيًا في كل مباراة عن التي سبقتها"

وتابع: "كريم بنزيما قدم مباراة كبيرة اليوم، لقد كان قائدًا للفريق وذلك أعطاه الحافز الكبير، هو لم يسجل هدفين فقط بل قدم مباراة مثالية"

وحول المباريات المتبقية قال: "سنحاول الفوز بها جميعًا، ومن ثم نجلس ونتحدث بخصوص ما سيحدث في الموسم المقبل"

حسين الشحات ورونالدو وخدعة كايزر.. كيف يصطاد اللاعبون الجماهير بطُعم الانتماء

يذكر أن ريال مدريد كان قد فاز في 3 مباريات من أصل مبارياته الأربعة الأخيرة والتي لعبها تحت إمرة المدرب الجديد العائد زين الدين زيدان.