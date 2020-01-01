زيدان: لهذا السبب تفوقت فرق فرنسا في الأبطال والفوز بالدوري أفضل لحظاتي

تأهل باريس منطقي..

يؤمن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بأنه لا يوجد مجال للحظ في كرة القدم، إذ أن النجاحات تُدرك نتيجة للعمل الجاد، رافضًا لفكرة معاونة الحظ باريس سان جيرمان للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا .

مشجعو الفرق المنافسة لريال مدريد دائمًا ما اتهموا زيدان بأن الحظ يقف في صفه في المقام الأول، ولطالما تم التقليل من المدرب الفرنسي من الناحية التكتيكية بدعوى أنه فقط محظوظ.

زيزو تحدث عن النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا واعتبر أن تأهل بي آس جي للنهائي منطقيًا، وذلك بعد أيام قليلة من خروج النادي الملكي من دور الـ16 على يد مانشستر سيتي.

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بطل الأبطال في ثلاث مرات متتالية قال في تصريحات للصحافة "من السهل شرح لماذا باريس في النهائي، الأمر يتعلق بالفريق الذي يمتلكونه، إنه فريق متجانس ويبني شيئًا ما منذ سنوات".

كما أضاف "منطقيًا، من خلال العمل والإيمان وصلوا إلى هذا المستوى اليوم، أعتقد أنه مستحق تمامًا. ليس هناك حظ في كرة القدم، دوري الأبطال بطولة معقدة للغاية حيث تواجه أفضل فرق أوروبا، عندما تصل للنهائي فإنني أُرجع ذلك للعمل".

وتابع "بالنسبة لباريس، إنها بطولة استثنائية (من ناحية المستوى)، وبالنسبة إلى ليون كذلك، إنه أمر رائع للأندية الفرنسية، فهناك القليل من الحديث السيئ دومًا عن الدوري الفرنسي".

"ما يصنع الفارق حقًا لباريس هو وجود الثنائي نيمار ومبابي في الملعب وما يمكنهما القيام به، في لحظة عندما تخسر تحتاج إلى لقطات معينة، هذا ما يُحدث الفارق"

وأردف "في مباراة أتالانتا رأينا ما فعله مبابي عندما نزل إلى الملعب وما كان يفعله نيمار طوال المباراة، بالطبع يكون الأمر سهلًا عندما يلعب هذا الثنائي سويًا، إنهما لاعبان جيدان للغاية ويصنعان اختلافات متميزة".

وأتم "بالنسبة لي، لقد كان التتويج بالدوري الإسباني مع ريال مدريد هذا الموسم من أسعد أيام حياتي".

يذكر أن ريال مدريد قد أنهى هذا الموسم بطلًا للدوري الإسباني وكأس السوبر فيما خرج من كأس الملك في الدور ربع النهائي على يد ريال سوسييداد.