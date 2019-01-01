زيدان: لا جدوى من الحديث عن رحيل كروس حاليًا

مدرب ريال مدريد يرفض التحدث عن مستقبل كروس مع الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التعليق عن أنباء رحيل اللاعب الألماني توني كروس عن قلعة سانتياجو بيرنابيو أو الاستمرار مع نادي العاصمة الإسبانية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليجانيس، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وكان كروس قد ارتبط اسمه بمغادرة صفوف النادي الملكي في ميركاتو الصيف المقبل، ليرد زيدان ويقول: "بالطبع سيكون هناك تغييرات في الفريق بعد نهاية الموسم، توني كروس لاعب محوري ومع الفريق منذ خمس سنوات وقدم أشياء رائعة، فهو لاعب العظيم ويستطيع التحكم في إيقاع خط الوسط وأنا أحبه".

كما أضاف المدرب الفرنسي: "الجميع يتحدث عن توني كروس ولاعبين آخرين، كل لاعب مهم للفريق، سيكون هناك تغييرات ولكن ليس الآن، بعد نهاية الموسم سنرى".

يذكر أن كروس كان قد شارك في 228 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف المسابقات منذ قدومه من بايرن ميونيخ عام 2014، وفاز بالليجا مرة وحيدة وبدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.