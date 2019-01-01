زيدان: قد نضم صفقة أو اثنين قبل غلق سوق الانتقالات

تعرف على تصريحات زيدان قبل مواجهة فياريال في الدوري الإسباني

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كشف زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، إمكانية التعاقد مع صفقة أو اثنين قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب ريال مدريد من حسم صفقة برونو فيرنانديس من سبورتنج لشبونة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال: "كل شيء يمكن أن يحدث قبل 2 سبتمبر، ربما يكون هناك قنبلة أو اثنين".

وتابع: "لا أهتم بما تقوله وسائل الإعلام وعلاقتي بالرئيس فلورنتيو بيريز جيدة للغاية والأمور تسير كما ينغي. لا يمكنني الشكوى من العناصر المتاحة لأنها لو غير مناسبة لقدمت استقالتي".

صاحب الـ 47 عامًا أشار إلى أنّ كيلور نافاس سوف يتواجد في قائمة مباراة فياريال رافضًا الحديث عن الصفقة التبادلية مع باريس سان جيرمان وجلب ألفونسو أريولا.

وأردف: "إيدين هازارد لن يلعب غدًا ضد فياريال وهذا الأمر مناسب لنا ولمنتخب بلجيكا".

ولم ينسى مدرب ريال مدريد تقديم الدعم للويس إنريكي بعد وفاة ابنته بعمر 9 سنوات متأثرة بالسرطان.

واختتم: "ندخل لقاء فياريال بجدية كبيرة لأنها مباراة صعبة للغاية، كما أنّ مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال لن تكون سهلة حتى في ظل غياب عدد من عناصرهم البارزة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتواجد في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا مع كلوب بروج وجالطة سراي.