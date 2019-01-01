زيدان: قدمنا مباراة متكاملة

تصريحات مدرب ريال مدريد عقب الفوز على إشبيلية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سعادته عقب فوز فريقه على إشبيلية بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإسباني.

وقال زيدان عقب المباراة لـbeIN Sports:"قدمنا 90 دقيقة بمستوى مرتفع للغاية، كان ذلك هماً في ملعب صعب، وأمام فريق كان متصدراً قبل بداية المباراة".

وأضاف:"أنا سعيد بأداء اللاعبين وبإيماننا بحظوظنا، يجب أن نلعب دائماً بشخصية قوية".

وأوضح:" أعتقد أن الفريق بأكمله قدم مجموعة من العروض الجيدة، أعتقد أن هذا هو الأهم، كل اللاعبين مهمين".

وتابع:"قدمنا مباراة جيدة وأحرزنا نتيجة إيجابية في ملعب صعب، أعتقد أنها كانت مباراة متكاملة".

يذكر أن الميرينجي يحتل المركز الثاني حالياً بـ11 نقطة، بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو المتصدر.