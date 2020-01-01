زيدان: فقدنا التركيز في 10 دقائق فدفعنا الثمن

تعرف على تصريحات زيدان عقب الهزيمة من مانشستر سيتي

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ فريقه قدّم مباراة جيدة أمام مانشستر سيتي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد فشل في الحفاظ على تقدمه في النتيجة أمام مانشستر سيتي ليخسر 2-1 ويصعب مهمة التأهل لربع النهائي.

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "لعبنا 75 دقيقة رائعة ولذلك أشعر بالإزعاج بسبب الهزيمة، ولكن الأمر لم يُحسم فلدينا 90 دقيقة أخرى في الإياب".

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وتابع: "علينا الآن التركيز على النقاط الإيجابية، الهزيمة بالطبع أمر سيء للغاية ولكننا قدمنا مباراة جيدة باستثناء الدقائق الأخيرة ولم يعد أمامنا خيار سوى الذهاب هناك والفوز لأجل التأهل".

وحول الأخطاء الدفاعية، علّق: "إنها جزء طبيعي من كرة القدم، هذا أمر لا يجب الحديث عنه وغياب سيرجيو راموس في الإياب مشكلة يجب علينا التعامل معها".

وحول عدم مشاركة توني كروس في اللقاء، نفى زيزو وجود أي مشاكل بدنية أو إصابات وإنما غيابه لقرار فني.

واختتم: "نحن متعبون، لقد قدمنا كل شيء داهل الملعب ولكننا فقدنا التركيز في آخر 10 دقائق وتأثرنا سلبًا. المباراة صعبة وحينما تفقد التركيز أمام منافس بهذه القوة تدفع الثمن".

جدير بالذكر أنّ مواجهة الإياب ستكون يوم 17 مارس المقبل على ملعب "اتحاد" في انجلترا.