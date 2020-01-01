زيدان: فخور بلاعبي ريال مدريد في الصعوبات وكل الاحترام لأتالانتا

سنحاول الفوز..

أعرب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن فخره بلاعبي فريقه وكيف يظهرون في الأوقات العصيبة دومًا، في الوقت الذي أكد فيه احترامه لمنافسه أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد قد اجتاز فترة فراغ من الأداء المتواضع والنتائج السيئة مؤخرًا، بعدما تمكن من الفوز على إشبيلية وأتلتيكو مدريد محليًا وحسّن كثيرًا من ترتيبه، وكذلك فاز على بوروسيا مونشنجلادباخ أوروبيًا وتأهل لثمن النهائي.

الآن الملكي يستعد لمواجهة جديدة أمام أتلتيك بيلباو يوم الثلاثاء، واستغل زيدان المؤتمر الصحفي للثناء على لاعبيه وتوضيح موقف الثنائي مارسيلو وإيسكو في الفترة المقبلة.

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المدرب الفرنسي قال "نعم أنا فخور باللاعبين، نحن نعمل جيدًا للغاية معهم، كل الأشخاص هنا يعملون لمساعدتهم، هذه هي الطريقة الوحيدة للنجاح، كما يؤمن اللاعبون أيضًا بالذين يعملون معهم".

وتابع متحدثًا عن أتالانتا "الكثير من الاحترام، لكن في النهاية المباراة ستقام في فبراير، نحن نكن لهم أقصى درجات الاحترام لكن ما يهم هو المباراة القادمة، هذا ما نركز عليه، إنها فرصة عظيمة لإثبات ما نحن عليه".

كما أضاف "لم نفز بأي شيء ضد أتلتيكو، إنها ثلاث نقاط فقط تمامًا مثل مباراة الغد، ما نريد القيام به هو إظهار الديناميكيات الجيدة لنا والاستمرار في نهجنا، أنت يجب ألا تفكر في شيء آخر".

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وعن موقف الثنائي مارسيلو وإيسكو، قال "صحيح أن مارسيلو يلعب أقل، نحن نعرف ما هو عليه وما فعله وما يمكن أن يقدمه، وصحيح أيضًا أن فيرلاند ميندي لعب بشكل جيد في الآونة الأخيرة، لكن هناك العديد من المباريات".

"يتدرب بشكل جيد للغاية وما عليه أن يفعله هو الاستمرار في ذلك، تمامًا كما يفعل. ليس ذنبه، إنه جاهز ويريد اللعب، سنرى لاحقًا."

"إيسكو؟ ستكون مشاركته مهمة، لم يلعب كثيرًا في الآونة الأخيرة، لا أمنحه الفرصة لإظهار ما لديه، أنا آسف للاعبي فريقي لأنني أحبهم كثيرًا، لن أنسى أبدًا ما عشته معهم، يجب أن نعمل."

وأتم "لا أريد إثبات أي شيء، أريد أن أقوم بعملي بأفضل طريقة ممكنة وأن أستغل كل لحظة أنا هُنا فيها، لدي لاعبون رائعون والآن نواصل العمل".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر ريال سوسييداد ووصيفه المتساوي معه في الرصيد أيضًا، أتلتيكو مدريد.