زيدان : عوار؟ قد يلعب لريال مدريد

المدرب الفرنسي تحدث عن إعجابه بلاعب وسط ليون

كشف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن حقيقة اهتمامه بالتعاقد مع حسام عوار لاعب وسط نادي ليون الفرنسي.

عوار ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية هذا الصيف، أبرزها آرسنال ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن زيدان تواصل مع اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل إقناعه بالانتقال للفريق.

المزيد من الفرق

وفي هذا السياق قال زيدان:"لا أعرف ما هي المعلومات التي انتشرت للإعلام، ليس لدي شك بشأن قدرات عوار، إنه لاعب رائع".

وأضاف:"ربما يلعب لريال مدريد يوماً ما، لكن اليوم لدينا هذا الفريق وما يشغلني هو ما أمتلكه من لاعبين، بعد يوم 5 أكتوبر لن تكون هناك هذه الأسئلة".

وأما عن إصابة إيدين هازارد:"هل هناك خوف من تكرار ما حدث لجاريث بيل؟ لا، أنا إيجابي في كل شيء، هو لا يعاني سوى من إصابة عضلية".

استخدام التدوير مع راموس وكروس وبنزيما:"كل من ذكرتهم أعمارهم تخطت 30 سنة، ولكن يمكنهم اللعب 6 أو 7 سنوات قادمة، هناك حالة من الالتزام لدى الجميع تجاه ديناميكيات التدريب".

تعرض ألفارو أودريوزولا ودانييل كارباخال للإصابة والندم على رحيل أشرف حكيمي:"لا يوجد هناك أي ندم، هذه الأشياء تحدث بشكل طبيعي لكل الفرق".

أزمة هجوم برشلونة .. لماذا لا يفكر كومان في كافاني؟

جوارديولا وبييلسا.. لعبة التفاصيل بين المجنون والفيلسوف!

مشاركة ماركو أسينسيو:"إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، ما عليه فقط هو استعادة مستواه 100% جسدياً وفنياً".

يذكر أن ريال يلعب غداً، الأحد، ضد ليفانتي، وهو في المركز الثالث بالدوري الإسباني بـ7 نقاط، بفارق الأهداف عن خيتافي المتصدر.