زيدان: عدت إلى بيتي.. ومارسيلو ونافاس يستحقان اللعب

ماذا قال زيدان في أول مؤتمر صحفي له عقب فوزه الأول في ولايته الجديدة؟

فيسبوك تويتر محمد عماد

عبر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن سعادته البالغة بتحقيق الفوز على سيلتا فيجو بثنائية مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

يأتي هذا الانتصار في أول مباراة لزيدان في ولايته الثانية مع ريال مدريد، عقب إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

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وقال زيدان في تصريحاته لبي إن سبورتس عقب المباراة: "لم يتغير الكثير في الفريق منذ رحيلي عنه في مايو الماضي، هذا الفريق متعطش لإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن، لقد كان موسمًا عصيبًا لغياب البطولات، ولكن هناك بعض الأمور الإيجابية، لقد عادت الروح والرغبة في الفوز لدى الفريق".

كما أضاف اللاعب الفرنسي المعتزل: "لقد اتصل بي بيريز بعد الهزيمة من أياكس، لقد احتاج الفريق لثلاثة أيام فقط من أجل الاستقرار، لقد عدت لمنزلي وأستطيع القيام بأشياء جيدة".

وعن عودة مارسيلو ونافاس للمشاركة: "هما يستحقان اللعب لدقائق أكثر، الأمر لا يتعلق بكوارتوا أو ريجيلون، اود مشاركة الجميع، كوارتوا حارس عظيم وأثبت ذلك، ولكني لا أستطيع أن أنسى ما قدمه نافاس مع الفريق في السنوات الماضية، لذلك فهو يستحق المشاركة أيضًا، الأمر نفسه ينطبق على مارسيلو وإيسكو، أود أن يكون الجميع جاهزًا للمشاركة".

يذكر أن زيدان كان قد قاد ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا في آخر ثلاث نسخ متتالية.