زيدان: سأحاول إعادة ريال مدريد لمكانته ولا أفكر في تعويض رونالدو

زيدان يتحدث للمرة الأولى بعد عودته لتدريب نادي ريال مدريد بعد تسعة أشهر من رحيله

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن سعادته البالغة بعد عودته لتدريب فريق ريال مدريد بعد تسعة أشهر عن رحيله، وذلك بعد أن أعلن النادي الملكي اليوم إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري من منصبه.

المدرب الذي توج مع الميرنجي بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية قال في المؤتمر الصحفي: "أشعر بالسعادة بعد العودة إلى بيتي، أتوق إلى العمل من جديد ومساعدة الفريق على العودة لمكانته الطبيعية، سأعود للعمل بداية من الغد، لم أذهب بعيدًا عن الفريق".

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كما أضاف المدرب الفرنسي: "رحلت عن ريال مدريد من أجل الراحة فقط، قراري كان من أجل الصالح العام، ولم أستطع رفض مكالمة الرئيس للعودة إلى منصبي".

وعن رغبته في عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للفريق قال: "لا أفكر في هذا الأمر حاليًا، كريستيانو رونالدو كان أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، ولكن ما يشغل بالي حاليًا هو التفكير في مباريات الفريق المقبلة".

كما أكد زيدان على تعلمه من أخطاء الماضي وخسارته للدوري والكأس، رغم تتويجه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي.