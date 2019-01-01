زيدان: ريال مدريد لن يتعاقد مع مهاجم جديد في يناير

المدرب الفرنسي خائب الأمل بعد السقوط في فخ التعادل أمام ضيفه الباسكي

أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، بشكل واضح وصريح، أنه لم يوقع مع مهاجم جديد في سوق الانتقالات الشتوية، التي ستفتح أبوابها مع أول ساعات العام الجديد.

وجاءت تصريحات زيزو ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها فريقه، لضعف معدل أهدافه، والذي وصل لحد الاكتفاء بتسجيل هدف يتيم في آخر 3 مباريات على مستوى الليجا.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه وسائل الإعلام الإسبانية عن إمكانية استعانة زيدان برأس حربة جديد، لمساعدة مواطنه كريم بنزيما على إنعاش الخط الأمامي، أصر المدرب على أنه لن يُقدم أبدًا على هذه الخطوة في يناير.

وقال في حديثه مع الصحفيين بعد التعادل المخيب لآمال الجماهير أمام بلباو "هل ستتعاقد مع مهاجم جديد في يناير؟ لا .. بكل تأكيد لا، وذلك لأنني لا أرى أن هناك حاجة للتوقيع مع مهاجم".

من جهة أخرى، أعرب عن انزعاجه من نتيجة التعادل مع ضيفه الباسكي، قائلاً "أنا منزعج لأن الفريق فعل كل شيء على أرض الملعب، لكني سأنظر إلى النقاط الإيجابية والأشياء الجيدة، وهي أننا في حالة جيدة، رغم أن الحصول على 3 نقاط في آخر 3 مباريات ليست بالأمر الجيد بما فيه الكفاية".

وتابع "عندما نلعب بهذه الطريقة ولا نتمكن من التسجيل، أشعر بالانزعاج، لذا كن الضروري استغلال كل فرصة، وفي آخر 3 مباريات خلقنا العديد من الفرص، لكن الأهداف كانت قليلة للغاية (هدف وحيد)، هذا ليس حظًا سيئًا أو نقص قناعة، الشيء المهم هو خلق الفرص".

"كما هو الحال دائمًا ، عندما نلعب لعبة مثلما فعلناها ولدينا فرص [للتسجيل] ، أشعر بالانزعاج للاعبين. بالنسبة للجهد الذي بذلناه ، نشعر بالانزعاج لأننا لم نحقق فرصًا في أننا كان.

وختم حديثه "ما علينا فعله هو الاستمرار والمضي قدمًا حتى نهاية المطاف، ولن نترك رؤوسنا تنخفض، بالعكس ينبغي علينا أن نعتقد أنها كانت سنة جيدة، صحيح لم ننهي السنة كما نريد، لكننا نتطلع إلى بداية 2020 ولا أعتقد أن قلة الأهداف تمثل مشكلة بالنسبة لنا".