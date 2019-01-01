زيدان: خروج برشلونة من دوري الأبطال يبرهن على قيمة ما حققناه

تعرف على تصريحات زيدان قبل مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنّ فشل برشلونة في دوري أبطال أوروبا لا يحسن موسم الملكي ولكن يؤكد صعوبة التتويج باللقب القاري.

ريال مدريد خرج من ثمن نهائي التشامبيونزليج بينما ودّع برشلونة من نصف النهائي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي: "خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا لا يجعل موسم ريال أفضل، الكل يعلم ما عانيناه، ولكنّه فقط يبرهن على الإنجاز الذي حققناه في السنوات الماضية".

وتابع: "الفوز بدوري أبطال أوروبا أمر صعب للغاية ونحن حققناه 4 مرات في آخر 5 سنوات. أعتقد أنّ الجميع عرف قيمة هذا الأمر الآن".

المدرب الفرنسي أشار إلى أنّ الفريق يرغب في دخول الموسم المقبل بتطلعات أكبر ومحاولة للمنافسة على جميع البطولات. مشيرًا إلى أنّ التشامبيونزليج شهد العديد من اللقاءات المميزة.

وأردف: "إيرنستو فالفيردي مدرب رائع وما حققه مع برشلونة خلال موسمين عظيم جدًا ولا يمكن التقليل منه".

ما هو أكثر ملعب تتمنى مشاهدة مباراة كرة قدم بين جدرانه؟ 🏟️ pic.twitter.com/7ASrPL9IOA — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 11, 2019

وحول مستقبل ماركوس ليورنتي وبراهيم دياز، علّق زيزو: "ليورنتي يحتاج للعديد من الدقائق ولكن المنافسة صعبة للغاية في ظل وجود أكثر من لاعب في مركزه، كما أنّ براهيم أيضًا لا يزال صغيرًا ولكنّه مهم للفريق".

واختتم: "بول بوجبا لا يحبني فقط، فكل لاعب مميز قادر على العمل تحت قيادة أي مدرب. كريم بنزيما عاد للتدريبات لكنّه قد يغيب عن لقاء ريال سوسيداد".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد ضمن المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة.