زيدان: بوجبا؟ هو يحب ريال مدريد وربما يأتي

زيدان يتحدث حول احتمالية مجيء بوجبا إلى ريال مدريد ويهنئ راموس ويرفض الحديث عن بيكيه ويبدي رأيه في قصة مبابي وكورتوا وفاران

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في عن ما يعانيه جاريث بيل والشائعات حول فاران وعيد ميلاد راموس واحتمالية قدوم مبابي وغياب كورتوا عن مباراة الغد في أبرز ما جاء في مؤتمره الصحفي الخاص بمواجهة هويسكا ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال زيدان: "المباراة غدًا ستكون مهمة، نحتاج إلى الفوز في كل مواجهاتنا القادمة، وهذا هو ما أفكر فيه، أن نحصد جميع النقاط في المباريات العشرة المتبقية من هذا الموسم"

وأضاف: "أنا سعيد هنا في مدريد، ليس داخل النادي فقط، المدينة نفسها، أشعر أنني في بيتي في كل مكان هنا، لقد تم استقبالي بشكل حافل في كل مرة، هذا صنع الكثير من العواطف بداخلي تجاه الجميع في مدريد"

وتابع: "ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم وجميع اللاعبين يعلمون هذا، مارسيلو وأسينسيو وإيسكو والجميع يعلمون ذلك ويرغبون في البقاء.

وحول جاريث بيل قال: "لا يمكن لأحد أن يمحو ما قام به جاريث بيل مع ريال مدريد منذ أن انضم قادمًا من توتنهام، الجميع يمر بفترات صعبة"

وبخصوص إصابة كورتوا قال: "كورتوا يعاني من بعض الآلام التي منعته من التدرب اليوم، لذلك لن يلعب غدًا مع الأسف"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لدينا كيلور نافاس ولوكا كخيارات متاحة، الحارس غدًا سيكون ....، لا لن أخبرك، ستعرف قبل المباراة"

وتابع: "مستقبل فاران؟ هو سعيد في ريال مدريد أيضًا، لا أعتقد أنه يفكر في أي شيء سوى الاستمرار هنا لسنوات قادمة"

وحول عيد ميلاد راموس قال: "لقد وصل سيرخيو إلى عامه الثالث والثلاثين، أعتقد أنه قادر على مواصلة العطاء لما هو أبعد من ذلك، ستكون مسيرته في الملاعب وفي ريال مدريد على وجه الخصوص أطول مني بكل تأكيد"

وأضاف: "راموس هو قائدنا وزعيمنا، هو اللاعب الذي قدم الكثير من الأشياء من أجل هذا النادي طوال مسيرته هنا"

وحول الصفقات وكيليان مبابي خصوصًا قال: "مبابي ليس لاعبًا في فريقي، أفضل الحديث الآن حول لاعبي فريقي فقط"

وأضاف: "القيمة السوقية تحددها الأندية وليس نحن، يقولون مبابي يقدر بـ 250 مليون، لقد قدروني بـ 72 مليون في الماضي وكنت أرى الرقم مبالغًا فيه"

وحول تصريحات بيكيه المسيئة لريال مدريد قال: "لم أشاهد ماذا قال بيكيه ولا أعلم ماذا تقصدون بالتحديد، ولكنني لا أنظر إلى هذه الأشياء"

وحول بول بوجبا قال: "لطالما قال بوجبا إنه يحب ريال مدريد، ليس فقط من أجلي ولكنه كان يقول كذلك قبل أن آتي إلى هنا، لماذا لا يأتي إلى ريال مدريد في حال قرر مغادرة مانشستر يونايتد"

وأضاف: "بوجبا لاعب مميز ويجيد الدفاع والهجوم بشكل جيد وأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، ولكنه لاعب في صفوف مانشستر يونايتد وليس لاعبًا في فريقي، لذا لا أرى مجالًا للحديث حوله الآن"

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يذكر أن زين الدين زيدان كان قد عاد إلى ريال مدريد منتصف الشهر الماضي، ولعب مباراة واحدة فقط قبل فترة التوقف الدولي، تلك التي فاز بها ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيجو بهدفين مقابل لا شيء.