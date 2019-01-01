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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

زيدان: بنزيمة أنقذ الفريق وليجانيس خصم صعب على ملعبه!

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المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يشيد بكريم بنزيمة بعد التعادل مع ليجانيس

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أشاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بلاعبه كريم بنزيمة الذي منح التعادل للنادي الملكي أمام ليجانيس في المباراة التي استضافها ملعب بوتاركي في إطار مباريات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في تصريحاته بعد المباراة لقنوات بي إن سبورتس: "بنزيمة أنقذ الفريق مرة أخرى، وهذا ما ننتظره منه دائمًا".

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وعن التعادل أمام ليجانيس قال مدرب الميرنجي: "لقد كانت مباراة غريبة، لعبنا بشكل سيء في الشوط الأول أمام فريق لا يستقبل أهدافًا بسهولة على ملعبه، أنا غير سعيد بالتعادل".

كما أضاف لاعب يوفنتوس السابق: "كنا سنخسر المباراة لو لعبنا بنفس طريقة الشوط الأول، ولكننا كنا الطرف الأفضل في الشوط الثاني رغم انتظاري لأداء أفضل من هذا، كان يجب علينا أن نتحلى بسرعة أكبر أمام دفاعهم المتماسك".

يذكر أن ريال مدريد يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الليجا.

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