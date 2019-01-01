زيدان: بنزيما المهاجم الأفضل ولا أفهم سر الإشادة بإيسكو

تعرف على تصريحات زيدان عقب الفوز على بلباو

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أشاد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالمستوى الذي ظهر به مستنكرًا صافرات الاستهجان ضد جاريث بيل والإشادة بإيسكو.

ريال مدريد انتصر بثلاثية نظيفة على أتلتيك بلباو في مباراة الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات عقب المباراة: "ما يفعله بنزيما أمام المرمى رائع، إنّه لاعب عظيم ودائمًا يدهش الجميع بقدراته".

وتابع: "لا يوجد شك أنّ كريم هو أفضل مهاجم في الوقت الحالي، لقد سجل 8 أهداف في آخر 8 مباريات. نحن محظوظون بامتلاكه".

المدرب الفرنسي استنكر صافرات الاستهجان ضد بيل مشيرًا إلى أنّه لعب مباراة جيدة ولكن أهدر بعض الفرص، متعجبًا من الإشادة بإيسكو والهجوم على جاريث.

كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو هذا الموسم في الدوري المحلي 👇



كريم بنزيما 21 هدفًا ⚽️

رونالدو 19 هدفًا ⚽️



هل نجح المهاجم الفرنسي في تعويض النجم البرتغالي؟ pic.twitter.com/CJbZMOzefo — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 21, 2019

وأردف: "هناك الكثير من الشائعات حول سوق الانتقالات وأكدت في أكثر من مناسبة أنّه لا يوجد مجال للحديث عن هذا الأمر وسوف نرى في الصيف".

واختتم: "إبراهيم دياز يبهرني بقدرته على الركض نحو المرمى وسعيد لأجل كيلور نافاس بعد الخروج دون استقبال أهداف. لقد لعبنا أفضل مباراة لنا هذا الموسم".

ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر.