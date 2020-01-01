زيدان بعد سحق فالنسيا: نتيجة عادلة لريال مدريد وهذا سر تفوقنا

زيزو يتغنى بأداء نجوم ريال مدريد أمام الخفافيش

أعرب المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، عن سعادته الغامرة، بالفوز العريض الذي تحقق على حساب فالنسيا بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر الإسبانية.

وتقدم توني كروس للميرينجي في أول ربع ساعة، وتبعه إيسكو ولوكا مودريتش بالضربتين الثانية والثالثة، قبل أن يضلل دانيال باريخو النتيجة للخفافيش من علامة الجزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبعد المباراة قال زيزو للصحفيين "إنه انتصار ثمين ونحن لعبنا من أجل ذلك، وقد حضرنا أنفسنا جيدًا لتحقيق هذا الفوز، وأعتقد أنه نصر مستحق وعادل".

وأثنى على لاعبيه، قائلاً "كانت مباراة جيدة جدًا منذ البداية، وفي الشوط الثاني كنا الطرف الأفضل، لعبنا بحدة لنقل الكرة إلى الأمام، وكنا نعرف أنه ليس من السهل مواجهة فريق جيد مثل فالنسيا".

وأضاف في هذا الصدد "لكنها تبقى مباراة نصف نهائي، والآن علينا أن نستريح".

من جهة أخرى، أشار إلى أن فكرة اعتماده على خمسة في وسط الملعب، كانت كلمة السر لتفوق فريقه على الخفافيش، بقوله "ما أردته وضع مودريتش وإيسكو في عمق الملعب، لتكون الكرة في حوزتنا وقد فعلنا ذلك، أعتقد أننا قرأنا المباراة بشكل جيد، وأنا سعيد بأداء كل اللاعبين".

وعن مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، الذي لم يُطلق ولو تسديدة واحدة على الحارس دومينيك، فقال "لعب مباراة جيدة حتى ولو لم يسجل، والأمر ليس سهلاً عندما تلعب كثيرًا لأن هناك فرقًا في المستوى. لكنه سيكون أكثر سعادة عندما يسجل، وبالنسبة لي. قد ظهر بمستوى جيد، ونحن كفريق قمنا بعملنا كما كنا نريد".

وعن تألق إيسكو، قال "الكل عمل بشكل جيد، والأفضل الإيجابية التي كنا عليها. لا أعرف ما إذا كانت مباراتنا الأفضل هذا الموسم، لكن من الواضح أنها كانت جيدة، وأنا سعيد لإيسكو، فهو لاعب يملك شخصية ويريد اللعب".

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد سينتظر الفائز من مواجهة الغد التي ستجمع أتلتيكو مدريد ببرشلونة، لتحديد هوية بطل كأس السوبر الإسبانية بنظامها الرباعي الجديد يوم الأحد المُقبل.