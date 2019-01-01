زيدان بعد ثلاثية باريس: قدمنا مباراة سيئة ونستحق الهزيمة

زيدان يعترف بأن ريال مدريد كان في أسوأ أيامه

اعترف مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، أن فريقه لم يُقدم المستوى المطلوب منه أمام باريس سان جيرمان، في سهرة الثلاثاء التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء"، وحسمها أصحاب الأرض بنتيجة 3-0 في قمة الجولة الافتتاحية لدوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال زيدان لشبكة RMC بعد المباراة "لم تكن ليلة جيدة، ظهرنا بشكل جيد في أول 15 دقيقة، لكننا ارتكبنا أخطاء بالجملة وكنا نعاني في وسط الملعب".

وأضاف "تغلب علينا التوتر بعد الهدفين، وفي الشوط الثاني لم نتحسن بالشكل المطلوب، ربما تحركنا بعض الشيء، لكن بوجه عام، لم نُسجل ولم نخلق فرص مؤكدة للتسجيل، وهذا لا يساعدك على تحقيق الفوز على خصم مثل باريس، لكنهم تفوقوا علينا اليوم، ولا يوجد شيء آخر نقوله".

وفي مقابلة أخرى مع شبكة be IN الرياضية، قال "نعم لم نقدم المستوى المطلوب، وفي مثل هذا المستوى فإنك تخسر إذا ما فعلت ذلك. في دوري الأبطال الأمور تكون معقدة إذا لم تبذل كل ما في وسعك. خسرنا كل المواجهات في هذه المباراة وكان النسق أسرع منا، وكانوا أفضل منا بكل بساطة".

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لقطات أصبحت مُعتادة في مباريات ريال مدريد ! 🤷‍♂️#أوروبا_مع_جول #باريس_ريال_مدريد pic.twitter.com/vLHSao1UBb — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2019

وختم "كانت مباراة معقدة بالنسبة لنا، ولم يكن هناك فرص كبيرة من ناحيتنا وعندما لا تفعل ذلك لكي تُسجل، رغم أننا حصلنا على فرصتين وهدفين ملغيين، فهذا لم يكن كافٍ، الفرصة الأولى الضائعة؟ أظن أن المباراة لم تكن جيدة بالنسبة لنا، خاصة في وسط الملعب، حيث كانوا أفضل منا بكل وضوح، بكل بساطة لا داعي لتعقيد الأمور أكثر من ذلك، هذا هو الحال، يجب أن نقبل بأننا الليلة لم نكن في يومنا .. قدمنا مباراة سيئة وهم كانوا جيدين".