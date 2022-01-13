زيدان إلى باريس؟ مانشستر يونايتد يفاوض بوتشيتينو!

كشفت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد، بدأ في البحث عن مدير فني، لقيادة الفريق فنيًا في الموسم المقبل، خلفًا للمدرب الحالي رالف رانجنيك.

ويتولى رانجنيك قيادة الفريق في هذا الموسم بشكل مؤقت، بعد إقالة المدرب أولي جونار سولشاير، وبداية من الموسم المقبل سيتم تعيينه كمستشار فني داخل صفوف الشياطين الحمر.

وبحسب ما ذكرته الصحافة الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يبحث عن مدرب مخضرم يخلف رانجنيك في تدريب الفريق، وتريد إدارة الشياطين الحمر، التعاقد مع ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الحالي لنادي باريس سان جيرمان.

ولم يقدم الفريق الفرنسي، الأداء المنتظر تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، في ظل وجود كوكبة من النجوم، على رأسهم الثلاثي ليونيل ميسي، كيليان مبابي، بالإضافة إلى نيمار.

وارتبط بوتشيتينو بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، وازدادت الأنباء في الفترة الأخيرة، والتي أشارت إلى احتمالية عودته من جديد إلى البريمرليج ولكن هذه المرة كمدرب للشياطين الحمر.

وفي سياق متصل إن رحل بوتشيتينو عن تدريب باريس سان جيرمان، ستتجه الأنظار نحو زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق لتولي القيادة الفنية للفريق، من أجل السيطرة على غرفة خلع الملابس، ومحاولة تحقيق حلم النادي بالفوز بدوري أبطال أوروبا.

اسم بوتشيتينو ليس المدرب الوحيد، الموجود على طاولة إدارة مانشستر يونايتد، بل هناك أيضًا تين هاج، المدير الفني لنادي أياكس أحد المرشحين وبقوة لتدريب الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يستعد لمواجهة أستون فيلا، مساء يوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي، على ملعب فيلا بارك.