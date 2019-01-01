زيدان بعد الفوز على هويسكا: لقد كانت مباراة مجنونة!

المدرب الفرنسي سعيد بفوز ريال مدريد على هويسكا

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد سعادته بالفوز الصعب على ضيفه هويسكا بثلاثية مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار مباريات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في تصريحاته عقب المباراة: "لقد كانت مباراة جميلة ومجنونة، لقد عانينا أمام هويسكا ونبارك لهم على الأداء الجيد، لقد أزعجونا حتى نهاية المباراة ولكننا كنا في حاجة للانتصار من أجل كبرياء الفريق ومعنوياته".

الدوري الإسباني| بنزيما يقتنص الفوز الثاني لزيدان في الوقت القاتل

كما أضاف لاعب الميرنجي السابق: "الخسارة على ملعبنا لا تقبل، لذلك نحن سعداء بالظفر بالنقاط الثلاثة من هذه المباراة الصعبة بعد أسبوع التوقف الدولي وإشراك العديد من اللاعبين الجدد".

وعن مشاركة براهيم دياز ولوكا قال زيدان: "براهيم قدم مستوى جيد في ظل عدم حصوله على فرصة مناسبة للمشاركة في المباريات باستمرار، أما عن مركز حراسة المرمى فأن كورتوا مصاب ونافاس عاد لتوه من المشاركة مع منتخب بلاده، لذلك حصل الحارس الثالث للفريق على فرصة المشاركة".

يشار إلى أن هذه هي المباراة الثانية لزيدان في ولايته الجديدة مع ريال مدريد.