زيدان: الخسارة مؤلمة وإصابة هازارد غير مبشرة

أبرز ما قاله زين الدين زيدان عقب خسارة ريال مدريد أمام ليفانتي

قال زين الدين زيدان إن الهزيمة اليوم أمام ليفانتي مؤسفة للغاية، وذلك لأن الفريق قدم كل شيء ممكن ولكنه لم ينجح في تسجيل الأهداف في النهاية.

وتلقى ريال مدريد خسارة مفاجئة في ميدان مضيفه ليفانتي بهدف مقابل لا شيء ليسقط إلى المركز الثاني ويخسر صدارة الليجا.

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وعقب المباراة، علق زيدان على مسألة غياب النجاعة وعلى ما حدث وأدى في النهاية إلى الخسارة، وكذلك على الحدث الأسوأ وهو إصابة إيدين هازارد من جديد.

وأضاف: "بالفعل خسرنا 5 نقاط في مباراتين، وهذا ما حدث، وجدنا صعوبات في تسجيل الهدف رغم تقديم أداء جيد في الشوط الأول والوصول إلى المرمى كثيرًا"

وتابع: "أنا مستاء بالتأكيد لأننا لم نكن نستحق ذلك اليوم، لأن اللاعبين قدموا كل شيء على أرضية الميدان ولكن علينا أن ننهض من جديد ونستعد للمباراتين القادمتين"

وأردف: "لقد وصلوا إلى المرمى مرة واحدة وسجلوا هدفًا، في الشوط الثاني لم يكن الأمر متعلقًا بأننا لم نسيطر على المباراة ولم نسيرها كما يجب"

وأكمل: "إذا سجلت هدفًا بالتأكيد كان من الممكن أن يغير نسق المباراة، لذلك نحن نشعر بالاستياء ولكن لا يجب أن يؤثر ذلك علينا في مباراة دوري الأبطال ولما بعدها"

واسترسل: "لقد عشنا لحظات جيدة في هذا الموسم، والآن هذه لحظات سيئة، علينا أن نواجهها حتى نستعيد الحالة الإيجابية التي كنا نمر بها"

وحول إصابة هازارد قال: "تبدو أنها كدمة في نفس مكان الإصابة، وتبدو مشابهة لما حدث في مباراة باريس سان جيرمان، ولكن الأمر يبدو غير مبشر، نحن ننتظر لنرى ما ستسفر عنه الفحوصات الطبية"

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يذكر أن ريال مدريد قد خسر صدارة الدوري الإسباني بتلك الخسارة التي تعرض لها مساء اليوم، ليدخل في وضع صعب بعدما كان يحتل الصدارة منذ أسابيع عديدة.