زيدان: استحقينا الخسارة وهذه هي حالة راموس

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يؤكد استحقاق قادش للفوز على الملكي في الدوري الإسباني مساء اليوم.

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على استحقاق نظيره قادش للفوز اليوم على فريقه في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب المباراة، وأكد خلالها أن قادش كان يمكنه تسجيل المزيد من الأهداف، وتحدث كذلك عن حالة راموس الذي غادر الملعب مصابًا.

وقال زيدان: "لقد أظهر قادش رغبة أوضح في الفوز وأداء أفضل من ريال مدريد ولا يوجد أي أعذار لنا، لقد لعبنا مباراة سيئة ويجب أن نمنح قادش التهنئة على الفوز".

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وأكمل: "لقد كانت مباراة معقدة للغاية من بدايتها وكانوا يستطيعوا أن يسجلوا هدفين أو ثلاثة في الشوط الأول، لا توجد أعذار".

وأضاف عن إصابة سيرخيو راموس: "لقد عانى من بعض الازعاجات في القدم، سنرى ما الذي يعاني منه بالتحديد في الساعات القادمة".

وأردف: "كل ما خسرناه اليوم مجرد ثلاث نقاط، لقد كانت نقاط هامة لكننا خسرناها، لقد بدأنا المواجهة بشكل سيئ للغاية وذلك أثر علينا، والآن علينا المحاولة من جديد".

جدير بالذكر أن ريال مدريد بالرغم من تعرضه لهزيمته الأولى اليوم لا يزال على صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد عشر نقاط في انتظار بقية لقاءات الجولة.