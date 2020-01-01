كورتوا: سنفتقد راموس، وهدفنا الفوز بدوري الأبطال

تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد يؤكد أن فريقه سيفتقد سيرخيو راموس الغائب بسبب الإصابة وأن هدفهم هو التتويج بدوري أبطال أوروبا.

أكد اللاعب البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق ريال مدريد على رغبة فريقه في تحقيق الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق أمام شاختار في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات، وتطرق فيها للحديث عن غياب سيرخيو راموس عن المواجهة.

وقال كورتوا: "بطولة دوري أبطال أوروبا هامة للغاية بالنسبة لنا، هي بطولة مميزة للنادي ويجب أن نبدأها بشكل جيد، وأن نحصل على الثلاث نقاط".

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وأضاف: "أمر بفترة جيدة، في البداية لم تكن الأمور سهلة نظرًا للتغييرات الكثيرة التي مررت بها، لكن بعد ذلك تأقلمت وكل شيء كان أفضل، والكل يحاول تقديم أحسن ما لديه".

وأردف عن غياب راموس وحالة الدفاع: "هو قائد الفريق وغيابه يجعلنا نفتقده بشكل واضح، لكن كما قلت الجميع يحاول القيام بأفضل ما لديه".

وأكمل عن مستوى الفريق مؤخرًا: "ليفانتي وقادش لعبا بشكل دفاعي وقدما مستويات جيدة للغاية، ولم يكن من السهل كسر خطوطهم، لكننا نعمل على التحسن".

وأنهى تصريحاته: "الفريق لا يزال يتمتع بنفس الصلابة الدفاعية التي كنا عليها في الموسم الماضي، أنا واثق في هذا الفريق وفي قدرته على تحقيق دوري أبطال أوروبا".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يفتتح مواجهاته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ضد شاختار دونيتسك وفي نفس المجموعة معه بوروسيا مونشنجلادباخ وإنتر.