ريال مدريد

زيدان: إصابة هازارد كانت أقوى من المتوقع، وأتمنى مشاركته طوال الموسم

كتب | علي رفعت
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Zinedine Zidane Eden Hazard Real Madrid
Getty Images
زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يتحدث عن إصابة لاعبه إيدين هازارد وفترة التعافي الطويلة الخاصة به.

أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن أمله في عودة اللاعب البلجيكي إيدين هازارد من جديد لصفوف فريقه في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه بدوري أبطال أوروبا أمام نظيره شاختار دونستيك.

وقال زيدان: "إصابة هازارد طالت أكثر من المتوقع، لكنه عاد للتدريبات على العشب مؤخرًا، وأنا أثق في من يعملوا معه وأتمنى أن أراه قريبًا معنا، وأن يظل متواجد طوال الموسم".

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