زيدان: أنا المسؤول عن المباراة الأسوأ لريال مدريد هذا الموسم

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يحمل نفسه مسؤولية الأداء السيئ والهزيمة أمام ريال بيتيس.

حمل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد نفسه مسؤولية الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام ريال بيتيس والأداء السيئ في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني .

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها زيدان عقب المواجهة وأكد خلالها أن تلك المباراة هي الأسوأ لريال مدريد خلال الموسم بأكمله، وطالب بعدم فقدان الثقة في الفريق.

وقال زيدان: "في النهاية الهزيمة كانت مستحقة لقد لعبنا مباراة سيئة للغاية من جانبنا، الشوط الأول والثاني أيضًا كانا سيئان بشكل واضح للجميع".

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وأضاف: "قمنا بالعديد من الأخطاء وخسرنا الكثير من الكرات، لكن هذا ما يحدث عندما لا تكون في مستواك الأمور تتعقد بشكل كبير".

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وأكمل: "لقد افتقدنا لكل شيء خلال تلك المباراة، ربما كان ذلك اللقاء هو الأسوأ لنا خلال الموسم كله، كان ينقصنا الطاقة والقدرة على اللعب والقوة".

وأنهى تصريحاته: "هنا في ريال مدريد أنا المسؤول عن تلك النتيجة، ولا يجب أن يجن جنوننا بسبب تلك الخسارة، لكن أيضًا لا يمكننا أن نكون سعداء هذا مستحيل".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم انتهى بفوز ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد ليفقد ريال مدريد صدارة الترتيب بجدول الليجا لصالح برشلونة .