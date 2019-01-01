صحيفة | زيدان يخلف أليجري في تدريب يوفنتوس

هل هو يوفنتوس الجديد؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زعمت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ماسيميليانو أليجري سيُغادر منصبه في يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، وأن خليفته سيكون الفرنسي زين الدين زيدان.

ويتواجد أليجري مع يوفنتوس منذ صيف 2014 وقد فاز مع النادي بالثنائية المحلية 4 مواسم على التوالي كما وصل نهائي دوري الأبطال مرتين وتُوج بالسوبر الإيطالي مرتين، ورغم أن عقده يمتد حتى عام 2020 إلا أن الصحيفة الإسبانية أوضحت أنه يبحث عن تحدٍ جديد.

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وأضافت أن فوز المدرب الإيطالي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم سيعزز رغبته بالرحيل عن تورينو والانتقال لنادٍ جديد داخل أو خارج إيطاليا، علمًا أن أليجري ضمن المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وقال موندو ديبورتيفو أن زيدان الذي تُوج بالنسخ الثلاثة الأخيرة من دوري الأبطال مع ريال مدريد ولعب لليوفنتوس خلال الفترة من 1996 حتى 2001 هو المرشح الأول لخلافة أليجري في ملعب يوفنتوس أرينا، خاصة لنجاحه المذهل على صعيد دوري الأبطال.