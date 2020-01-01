زيدان: أريد بقاء الجميع في ريال مدريد، وهذا هو موقف هازارد من العودة!

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يؤكد رغبته في استمرار كل اللاعبين بصفوف ريال مدريد، ويوضح موقف هازارد من مواجهة إلتشي.

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على رغبته في استمرار كل اللاعبين في صفوف النادي الملكي بالفترة المقبلة.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الفريق المقبلة أمام نظيره إلتشي في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان: "عدم لعب إيسكو ومارسيلو يؤلمني، لكن يجب أن أتخذ القرارات لصالح الفريق، الموقف معقد للغاية، لكن أنا من يختار من يلعب، ولا أحد يتدخل في تلك الأشياء".

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وأضاف عن رحيل اللاعبين: "هناك مفاوضات دائمًا من أجل تجديد العقود، والكل يعلم ما الذي أفكر فيه، أنا أريد بقاء الجميع هنا".

وأكمل عن لقاء إلتشي: "هي المواجهة الأخيرة في العام ونريد أن نواصل خلالها ما قدمناه من مباريات جيدة، نحن نواجه واحد من الخصوم أصحاب الشخصية".

وأردف عن موقف البلجيكي إيدين هازارد: "سيكون متواجدًا خلال المباراة، فكرتنا أن يبدأ اللعب بشكل تدريجي، ولدينا الكثير من اللقاءات".

وأنهى تصريحاته: "لقد كان عامًا صعبًا للغاية وكل يوم هناك بعض الأخبار الجيدة والسيئة، الوباء سيترك ذكرى سيئة، لكن على المستوى الرياضي نحاول بكل ما لدينا، لنأمل أن تكون 2021 أفضل".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة بعد خوضه لـ 15 مباراة.