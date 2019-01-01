زيدان: أتمنى تدريب مبابي ولا أفكر في الفوز بالدوري الإسباني

زين الدين زيدان المدرب العائد لريال مدريد يؤكد أنه لا يفكر في تحقيق لقب الدوري الإسباني ويريد تحقيق الانتصارات فيما تبقى من الموسم، ويتمنى تدريب مبابي

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أنه لم يأتِ للنادي الملكي من أجل تحقيق الفوز بلقب الدوري الإسباني في هذا الوقت من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها زيدان خلال مؤتمر، وأكد خلالها أنه لا يحب أن يفكر في الصفقات بالوقت الحالي عندما تم سؤاله عن كلاً من كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا.

وقال زيدان: "لقد جئت لهنا من أجل الفوز بكل المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري، ولا أفكر في تحقيق البطولة، كل ما أريده هو انهاء الموسم بأفضل شكل ممكن".

قرعة دوري أبطال أوروبا | برشلونة ويونايتد - نهائي مبكر ومواجهة مكررة

وأضاف: "أنا سعيد بالعودة لملعب سانتياجو برنابيو كأنه يومي الأول فيه، أريد أن أعيش المغامرة مع ريال مدريد من جديد".

وعن الصفقات قال: "نيمار ومبابي رائعان، لكنني لست هنا للحديث عنهما، سأحب فكرة أن أدرب مبابي، لكنني متواجد فقط من أجل الحديث عن مباراة ريال مدريد المقبل".

يوفنتوس ضد أياكس.. هل يخرج رونالدو لسانه لريال مدريد مرة أخرى؟

واختتم تصريحاته: "الوقت الحالي ليس مناسبًا من أجل الحديث عن الصفقات، عندما يحين ذلك الوقت سنتحدث عن كل شيء".

جدير بالذكر أن زيدان كان قد عاد لتدريب ريال مدريد مؤخرًا عقب الفشل الذريع للثنائي خوليان لوبيتيجي وسانتياجو سولاري في خلافته.