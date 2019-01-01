زياش يقود صحوة أياكس ويسجل ويصنع أمام فينلو

أياكس يحقق الفوز على نظيره فينلو بستة أهداف نظيفة ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الهولندي ويقترب خطوة من صدارة ترتيب البطولة المحلية بمشاركة زياش.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق أياكس فوزًا كبيرًا على نظيره فينلو بستة أهداف نظيفة ضمن لقاءات الجولة الـ 20 من الدوري الهولندي والتي أقيمت على ملعبه ووسط جماهيره.

جاء هذا بمشاركة النجم المغربي حكيم زياش والذي قدم مباراة قوية للغاية وقدم خلالها العديد من اللمحات الفنية الرائعة ونجح أخيرًا في قيادة الفريق للعودة لطريق الانتصارات.

سجل زياش الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الـ 35 من عمر المباراة بعد تسديدة لكرة ثابتة رائعة على يسار الحارس الخصم معلنًا عن تقدم فريقه.

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وسجل دولبيرج الهدف الثاني في الدقيقة الـ 52 من صناعة فان دي بييك وأضاف تاديش الثالث في الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة.

وأضاف اللاعب نيريس الهدف الرابع في الدقيقة الـ 85 من صناعة حكيم زياش وسجل كل من هونتيلار وفان دي بييك هدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

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بهذه النتيجة يصل فريق أياكس للنقطة رقم 50 في جدول ترتيب الدوري الهولندي محتلًا المركز الثاني خلف بي اس في آيندهوفن الذي له لقاء سيلعبه بالغد.