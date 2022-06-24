زياش يطلب مغادرة تشيلسي ويقترب من الدوري الإيطالي

صاحب الـ29 سنة تقدم بطلب انتقال

قام نادي ميلان الإيطالي، بالاستفسار عن إمكانية التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش من صفوف تشيلسي هذا الصيف.

صاحب الـ29 سنة تم ربطه بالانتقال لصفوف ميلان أكثر من مرة ومغادرة تشيلسي عمومًا، بسبب الفترة الصعبة التي يمر بها في العاصمة الإنجليزية لندن.

ويرجع ذلك لعدم اعتباره من القطع الأساسية بفريق المدرب توماس توخيل، نظرًا لإصاباته المستمرة خلال تواجده بستامفورد بريدج.

وقالت شبكة "سكاي" الإيطالية، إن زياش قدم طلب انتقال لتشيلسي من أجل الرحيل عن النادي بحثًا عن فرصة اللعب بانتظام.

وأوضحت أن الخيار الأقرب في الوقت الحالي، هو رحيله على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.

ومن المتوقع أن يكون راتبه الذي يصل إلى 6 ملايين يورو في الموسم الواحد، من العقبات التي ستقف أمام ميلان للحصول على خدماته.

Hakim Ziyech can leave Chelsea this summer, confirmed. AC Milan are interested in signing him - talks are already ongoing with player’s camp. 🚨🔵 #CFC



Ziyech would be open to joining AC Milan, talks will continue in the coming days as per @DiMarzio. https://t.co/YupSKotl3S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2022

وفي سياق متصل خرج الصحفي "فابريتسيو رومانو" ليؤكد هذه الأنباء، مشيرًا إلى وجود محادثات مستمرة بين ميلان وتشيلسي، مع ترحيب النادي الإنجليزي بفكرة التخلي عن زياش.

جدير بالذكر أن النجم المغربي سجل 14 هدفًا وصنع 10 في 83 مباراة لعبها مع تشيلسي طوال فترة تواجده بالنادي.

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