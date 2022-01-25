"زياش يشبه محرز، ويواجه منافسة صعبة في تشيلسي"!

شبه جاري نيفيل أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أداء المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي بأداء الجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي.

وأشاد نيفيل بأداء زياش، بعد أن سجل هدفًا مذهلًا حقق به "البلوز" الفوز على توتنهام.

تشيلسي حقق الفوز على توتنهام بهدفين دون رد في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، وافتتح زياش التهديف في الدقيقة 47 من عمر اللقاء قبل أن يضيف تياجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وبدأ زياش مباراة توتنهام أساسيًا، وسجل هدفًا للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ انتقاله إلى تشيلسي قادمًا من أياكس الهولندي في صيف 2020.

ماذا قال نيفيل؟

نيفيل تحدث في البودكاست الخاص به عن أداء النجم المغربي بقوله: "لقد منحت زياش جائزة رجل المباراة، أعقد أنه قام بعمل جيد حقًا".

وأضاف: "إنه يواجه منافسة حقيقية داخل الفريق، بوجود لاعبين أمثال تيمو فيرنر، وكريستيان بوليسيتش، وميسون ماونت، الذين يمكنهم جميعًا اللعب في نفس مركزه".

وتابع: "لكنه يمنحك الشعور بأنه يشبه محرز، مع الميل إلى جانب الكتف الأيسر وتسديد كرة جميل بالقدم اليسرى".

دعونا نستمتع مجددًا بهدف حكيم زياش المذهل في شباك توتنهام 👑🇲🇦pic.twitter.com/S5mqzj4U8T — جول العربي - GOAL (@GoalAR) January 25, 2022

واختتم نيفيل: "إنه يمرر الكرة بشكل رائع من الكرات الثابتة، وهدفه كان مذهلًا، مذهلًا بحق".

ما هو موقف تشيلسي في الدوري الإنجليزي؟

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، متخلفًا بفارق نقطة عن ليفربول الثاني، وعشر نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الحالي.

لكن الجانب السلبي هو أن تشيلسي لعب 24 مباراة حتى الآن، فيما لعب مانشستر سيتي مباراة أقل، وليفربول مباراتين أقل.

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