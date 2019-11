زياش يسجل الهدف الأسرع بدوري الأبطال هذا الموسم

تمكن صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، من تسجيل الهدف الأسرع بدوري أبطال اوروبا هذا الموسم.

زياش أحرز الهدف الأول لأياكس أمستردام، في المباراة التي تجمعه مساء الأربعاء في الجولة الخامسة للبطولة.

الهدف يعتبر هو الأسرع في الأبطال بالنسخة الحالية، حيث جاء بعد دقيقة و34 ثانية فقط.

