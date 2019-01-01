زياش يسجل الهدف الأسرع بدوري الأبطال هذا الموسم

النجم المغربي يضع أياكس في المقدمة أمام ليل

تمكن صانع الألعاب المغربي حكيم زياش، من تسجيل الهدف الأسرع بدوري أبطال اوروبا هذا الموسم.

زياش أحرز الهدف الأول لأياكس أمستردام، في المباراة التي تجمعه مساء الأربعاء في الجولة الخامسة للبطولة.

الهدف يعتبر هو الأسرع في الأبطال بالنسخة الحالية، حيث جاء بعد دقيقة و34 ثانية فقط.

1:34 – Hakim Ziyech scored the fastest goal this season; also scored the third-fastest (1:47 v ). TGV. — OptaJohan (@OptaJohan) November 27, 2019

ويحمل أياكس أيضاً رقم ثالث أسرع هدف هذا الموسم، حيث جاء ضد تشيلسي بعد دقيقة و47 ثانية.

رسميًا .. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة هازارد

أمم أوروبا تشهد تطبيق "التغيير الإجباري" مع إصابات الرأس

وتعتبر المباراة في غاية الأهمية لأياكس، حيث يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الثامنة بـ7 نقاط.

الفوز يعطي الفريق الهولندي صدارة المجموعة قبل اللعب أمام فالنسيا بالجولة الأخيرة، حيث يمتلك الخفافيش 8 نقاط بالتساوي مع تشيلسي.