زياش: لم أغلق باب الانضمام لروما

حكيم زياش نجم فريق أياكس الهولندي يؤكد أن مستقبله مع أياكس غير مضمون ويفتح باب الانضمام لصفوف فريق روما في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف النجم المغربي حكيم زياش لاعب فريق أياكس الهولندي عن رغبته في استكشاف أمورًا جديدة في كرة القدم، ملمحًا لإمكانية الانضمام لنادي روما قريبًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه يمكنه تقديم نتيجة وأداء جيد أمام يوفنتوس في إيطاليا بإياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

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وقال زياش: "في كرة القدم كل شيء ممكن ومتاح، والأمر يعود لنا أن نقدم كل ما لدينا، نحن نحلم بأن نصنع التاريخ من أجل فريقنا".

وأضاف: "أعتقد أن ما قدمته في الشوط الأول أمام يوفنتوس كان جيدًا للغاية، وفي الشوط الثاني مستوانا تراجع قليلًا لكننا يمكننا أن نقدم ما هو أفضل".

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وأكمل عن مستقبله: "لا أعتقد أن باب انتقالي لفريق روما قد أغلق بعد، أنا أتحدث مع كلويفرت بشكل مستمر، لكن مستقبلي يعتمد على نوع المشروع الرياضي للفريق، فأنا أريد أن أستمر في التطور كلاعب كرة قدم".

جدير بالذكر أن الصيف الماضي شهد تقارير عديدة ربطت اللاعب بالانتقال لصفوف فريق روما رفقة زميله السابق في أياكس باتريك كلويفرت.