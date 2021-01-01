زياش بعد مساهمته بتأهل تشيلسي إلى ربع نهائي الأبطال: أنا لا أستسلم

تصريح حكيم زياش بعد هدفه في مرمى أتلتيكو مدريد.. "نسير بالطريق الصحيح وعلينا الاستمرار بالتحسن"

عبّر المغربي حكيم زيّاش عن سعادته بالمساهمة بتأهل فريقه تشيلسي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد بمجموع المباراتين 3-0.

وقال زياش بعد المباراة: "الفوز مهم جداً، وأعتقد أن الجميع هنا وكل مشجعي تشيلسي سعيدون بهذا الفوز".

وأضاف: "المرتدة التي سجلت منها الهدف كانت رائعة وهذا الهدف منحنا فرصة كبيرة للتفوق في المباراة وأتى بالوقت المناسب".

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حكيم زياش سجل 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا جميععهم في شباك أندية مدريد ⚽️⚽️⚽️



هدفان في شباك الريال وهدف في شباك أتليتكو



العاصمة الإسبانية تميمة حظ أسد أطلس المغربي 🇲🇦 pic.twitter.com/FSQKQrlxp9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2021

وعن كسب ثقة المدرب توماس توخيل قال زياش: "أنا أحاول أن أقدم أفضل ما لديّ وأن أعمل جديًا في التدريبات، أنا لا أستسلم وهدف اليوم كان خطوة جيدة".

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وعن تفاهمه مع كل من تيمو فيرنر وكاي هافيرتس أشار المغربي إلى أن "هناك إنسجام جيد" بينهم وأنهم يُحاولون "إستغلال المساحات جيداً".

وختم زياش بالقول: "هذا الموسم مختلف للغاية لكننا نسير بالطريق الصحيح وعلينا التحسن وتقديم أداءً جيداً".