زياش: الجماعية سر النجاح.. ولا أفكر بمستقبلي الآن

لاعب فريق أياكس أمستردام حكيم زياش لا يفكر بمستقبله ويستمتع بما يقدمه مع الفريق

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب حكيم زياش لاعب وسط فريق أياكس أمستردام عن سعادته البالغة بالفوز على توتنهام بهدفٍ مقابل لا شيء، في المباراة التي استضافها الأخير في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زياش في تصريحاته عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "لعبنا في الشوط الأول بتنافسية كبيرة، حققنا النتيجة الأمثل ونحن نستمتع بخوض مثل هذه المباريات الكبيرة".

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كما أضاف اللاعب الدولي المغربي: "أعتقد أن الجماعية هي سر النجاح، حققنا نتيجة جيدة خارج ملعبنا، ولكن الفوز بهدفٍ مقابل لا شيء نتيجة خطيرة أيضًا".

وعن التكتل الدفاعي لتوتنهام قال زياش: "لا نفكر في هذا الأمر، لعبوا بأربعة مدافعين وبعد الهدف تغيرت الأمور، حققنا نتيجة جيدة رغم عدم تفوقنا في الاستحواذ".

أما عن شائعات خروجه من أياكس أمستردام في ميركاتو الصيف فقال: "لكل حادث حديث، لا أفكر سوى في الاستمتاع باللحظة الآن".

يشار إلى أن المرة الأخيرة التي توج فيها أياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا كانت عام 1995.