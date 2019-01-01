زياش: ألوم نفسي على إهدار الفرص.. يا لها من ليلة مؤلمة

نجم أياكس أمستردام حكيم زياش يلوم نفسه على إهدار الفرص بعد فشل تأهل فريقه للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

فيسبوك تويتر محمد عماد

ألقى حكيم زياش لاعب فريق أياكس أمستردام باللوم على نفسه بعد إهدار الفرص لإحراز أكثر من هدف، وذلك في تصريحاته عقب المباراة التي خسرها فريقه أمام توتنهام هوتسبر بثلاثية مقابل هدفين، وتأهل الأخير للمباراة النهائية في اللحظات الأخيرة.

وقال زياش في تصريحاته عقب المباراة: "يا لها من ليلة سيئة، ليلة صعبة على الجميع، لا أعلم ما حدث، كنا نعرف أن المباراة صعبة خاصة بعد التعادل، ولكننا أهدرنا أكثر من فرصة للتسجيل منها كرتي التي اصطدمت بالقائم، أنا ألوم نفسي على عدم استغلال جميع الفرص للتسجيل".

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كما أضاف اللاعب المغربي: "خسرنا ولكننا قاتلنا حتى النهاية رغم النتيجة المحبطة".

يذكر أن أياكس أمستردام كان قد توج بدوري أبطال أوروبا أربع مرات في تاريخه، آخرها عام 1995.