زوما يقر أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على قطته

أقر كورت زوما مدافع نادي وست هام الإنجليزي، بالذنب في قضية قيامه بركل وصفع قطة، خلال مثوله اليوم، الثلاثاء، أمام محكمة تامز الابتدائية في شرق العاصمة الإنجليزية لندن.

وتسبب صاحب الـ27 سنة في إثارة حالة من الجدل هو وشقيقه يوان، يوم 6 فبراير الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو لهما وهما يقومان بالاعتداء على قطة.

وشوهد زوما وهو يقوم بضرب القطة في مطبخه، قبل أن يرميها بزوج من الأحذية ويصفعها على رأسها، في مشهد أثار غضب المتابعين.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن المدعية العامة هازل ستيفنز واجهت زوما بما فعله، وقيامه بتهديد القطة بالقتل بعد إتلاف أحد الكراسي بمنزل اللاعب.

واعترف المدافع الفرنسي بتهمتين تتعلقان بالتسبب في معاناة غير ضرورية لحيوان في 6 فبراير، بينما اعترف شقيقه يوان بمساعدته.

ومن جانبه قام اللاعب بالموافقة على إعادة القطة التي يمتلكها بالإضافة لقطة أخرى إلى موطنهما وفقًا لقرار المحكمة.

Kurt Zouma has pleaded guilty at Thames Magistrates’ Court to kicking and slapping a cat. pic.twitter.com/1rLVqaNs7D — GOAL News (@GoalNews) May 24, 2022

وكان وست هام قد قام بتغريم لاعبه بعد هذا الحداث، وقدم تبرعات لتسع جمعيات خيرية لرعاية الحيوان في المملكة المتحدة وخارجها.

ومع ذلك تعرض للهامرز للوم والانتقادات، بعد سماحهم لزوما باللعب للنادي مرة أخرى بعد هذا الحادث.

جدير بالذكر أن زوما انتقل لوست هام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من تشيلسي مقابل 35 مليون يورو، ولعب 32 مباراة مع الفريق خلال موسم 2021/2022.

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