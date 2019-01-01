الانتقالات
كأس الاتحاد الإنجليزي

زولا يكشف موقف تشيلسي من رحيل هودسون أودوي

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Getty Images
زولا سعيد بالانتصار والتأهل..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى جيانفرانكو زولا مدرب تشيلسي المساعد سعادته بالفوز على شيفيلد وينسداي 3-0 ضمن منافسات دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

 

وقال زولا عقب المباراة:"إنها نتيجة جيدة بالتأكيد، نحن سعداء للغاية. نعلم كيف يمكن أن تكون مباريات الكأس صعبة، والكل قدم جهداً جيداً".

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وأضاف:"لقد أدينا بشكل جيد أمام توتنهام (في كأس كاراباو) ومجدداً اليوم في الدقائق الأولى".

وتابع:"نحن سعداء بأداء جونزالو هيجوايين، لقد كان يحاول إيجاد المساحة والحصول على الكرة، لم يكن سهلاً بوجود الكثير من اللاعبين حوله".

أما عن كالوم هودسون أودوي لاعب الفريق الراغب بالانتقال لبايرن ميونيخ، أكد زولا أنهم يرغبون ببقاء اللاعب وأن لديه عقد ويلعب المباريات بشكل طبيعي بالنسبة لكونه لاعباً في الثامنة عشر من عمره.

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