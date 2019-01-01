زولا يكشف .. لماذا لم يلعب كانتي في مركزه مع ساري؟

زولا يدافع عن قرار ساري الذي أثار غضب جماهير تشيلسي

تقمص أيقونة تشيلسي جيانفرانكو زولا، عباءة المحامي عن مواطنه ماوريسيو ساري، بسبب الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من قبل جماهير البلوز، لاعتماده على الفرنسي نجولو كانتي في الرواق الأيمن، بدلاً من مركزه على دائرة المنتصف.

ورغم نجاح ساري في قصته القصيرة مع أسود غرب لندن، بإنهاء البريميرليج في المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال، بجانب الفوز باليوربا ليج، إلا أن اعتماده على كانتي في مركز غير مركزه، جعل كثير من جماهير النادي، توجه له اتهام إساءة توظيف أو استخدام صاحب الرئات الثلاث.

إلا أن مساعده السابق في "ستامفورد بريدج"، كان له رأي آخر غير جماهير تشيلسي، وفي هذا الصدد قال لشبكة "بي إن" في رده على سؤال عن أسباب التوظيف الغريب لبطل العالم مع ساري "كان هناك سببان. السبب الرئيس أسلوب لعب ساري، معه.. دائمًا يكون لاعب الوسط رقم 6، هو صاحب أكبر عدد من التمريرات في الفريق بأكمله".

وأضاف "عندما كان جورجينيو في نابولي، كان يلمس الكرة 140 أو 160 مرة وأحيانًا أكثر من ذلك، وهذا ما يريده ساري، لاعب يملك من الثقة ما يكفي لاستلام وتسلم الكرة بالطريقة التي يريدها ولا يريد لاعبًا خائفًا. وهذا يعتبر السبب الأول".

1⃣ شاهد عرضية مالكوم 🤨

2⃣ انظر إلى رد فعل الحكم 🤭

3⃣ حاول ألا تضحك 🤣pic.twitter.com/XU2tyShVkB — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وأضاف "السبب الثاني أن كانتي ليس لاعب وسط ارتكاز، دائمًا يلعب كلاعب وسط ثاني، في ليستر ومع تشيلسي في أول عامين، كان دائمًا يتحرك في الأمام، كان أكثر حركة وحرية في الأمام، فعلها مع درينكووتر مع تشيلشي وأيضًا مع ماتيتش في تشيلسي"، لافتًا في ختام حديثه أن نجولو كان سعيدًا بمركزه مع مدربه الإيطالي السابق.